اعتبروه سرق ترامب.. مجموعات حقوقية تنسب فكرة جدار الحدود "الذكية" لـ بايدن

ألغت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن بسرعة أمر الطوارئ الوطني المستخدم لتمويل جدار دونالد ترامب الحدودي، لكنها اقترحت حاجزا حدوديا خاصا بها يعتمد على تقنيات المراقبة وعينات الحمض النووي والطائرات بدون طيار.





وقام ائتلاف مكون من 40 مجموعة خاصة بالخصوصية وحقوق المهاجرين بصياغة رسالة مشتركة إلى إدارة بايدن تحثها على التخلي عن خطط لبناء حاجز حدودي "ذكي" - أو "افتراضي" بدلًا من جدار ترامب المصنوع من الصلب والخرسانة.





وتقترح الرسالة أن "تقنية المراقبة الذكية" هذه هي استمرار لسياسات الحدود العنصرية لإدارة ترامب ، وليست انفصالًا عنها "، مشيرة إلى المقترحات الواردة في قانون المواطنة الأمريكي المدعوم من بايدن لعام 2021.





ويتضمن مشروع قانون الهجرة الشامل مقترحات لإنشاء جدار "ذكي" مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والقياسات الحيوية ، وتكنولوجيا التعرف على الوجه، والمركبات الجوية غير المأهولة ، وكاميرات الأشعة تحت الحمراء ، ومسح قزحية العين ، وجمع الحمض النووي ، والرادار ، وأجهزة استشعار الحركة.





وأشادت الجماعات الحقوقية في رسالتها بقرار الرئيس الديمقراطي وقف بناء جدار ترامب الحدودي ، لكنها حذرت من أن "الحماية من الترحيل والوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة لا ينبغي أن تأتي على حساب العسكرة والمراقبة".





تمضي الرسالة في اقتراح أنه بدلًا من متابعة هذه "الاستراتيجيات الفاشلة" ، يجب على واشنطن "الاستثمار في المجتمعات الحدودية ، واستعادة المناطق المتضررة من بناء الجدار ، والترحيب بالأشخاص الباحثين عن الأمان أو حياة أفضل ، وتقليص التمويل لتقنيات المراقبة الغازية."





وقدم البيت الأبيض رسميًا قانون المواطنة الأمريكية لعام 2021 إلى الكونجرس الأسبوع الجاري، مع طرح التشريع في مجلسي النواب والشيوخ من قبل السناتور الديمقراطي بوب مينينديز والنائبة الديمقراطية في مجلس النواب ليندا سانشيز.





إذا تم إقرار التشريع ، فسيفوض وزارة الأمن الداخلي إنشاء التقنيات والبنية التحتية للمراقبة اللازمة "لإدارة وتأمين الحدود الجنوبية".





وصفت جولي ماو، مديرة Just Futures Law، إحدى المجموعات التي صاغت النداء الجماعي لبايدن ، مقترحات الجدار الذكي لمشروع القانون بأنها "مبالغة".





"التكنولوجيا الذكية" هي أساسًا البنية التحتية التكنولوجية الحالية التي يتم بناؤها بالفعل عند نقاط الدخول الحدودية ، وبصراحة في المناطق الداخلية للولايات المتحدة ، قال ماو ، متحدثًا إلى ذا هيل حول المبادرة.





وخلال الحملة الانتخابية ، هاجم بايدن وزميلته في الانتخابات كامالا هاريس ترامب مرارًا وتكرارًا بسبب أسلوبه المتشدد في مراقبة الحدود ، واتهمه بالعنصرية واتهم سلطات الهجرة الفيدرالية بوضع "الأطفال في أقفاص" وفصل العائلات.





ومع ذلك، واصلت الإدارة الجديدة ، أثناء توليها المنصب ، اتباع بعض السياسات التي هاجمتها من قبل. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، يوم الاثنين ، إعادة فتح منشآت في تكساس وفلوريدا لإيواء تدفق الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدون آباء.





أكدت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ، النائبة عن العدالة الديمقراطية من الجناح اليساري لحزب يمين الوسط ، على النفاق الملحوظ لهذه الخطوة ، بالنظر إلى أن هاريس احتج علنًا خارج موقع فلوريدا في يونيو 2019 أثناء محاولتها الفاشلة للرئاسة.





وكتبت اوكاسيو في تغريدة "هذا ليس على ما يرام ، لم يكن على ما يرام أبدًا ، ولن يكون على ما يرام أبدًا - بغض النظر عن الإدارة أو الحزب".





ومع ذلك، واصلت الإدارة الجديدة، أثناء توليها المنصب، اتباع بعض السياسات التي هاجمتها من قبل.



