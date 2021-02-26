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أخبار البلد

حياة كريمة: استرداد قطعة أرض بالمنيا ملك الدولة معتدى عليها واستغلالها لخدمة المواطنين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:22 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
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قالت مؤسسة حياة كريمة إنه تم استرداد قطعة أرض من أملاك الدولة بمحافظة المنيا كان بعض الأشخاص قد اعتدوا عليها، مشيرة إلى أن استردادها جاء تمهيدا للاستفادة منها في المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأوضحت "حياة كريمة" - في بيان اليوم الخميس - أنه أثناء قيام فرق المؤسسة للرصد الميداني بالزيارات الدائمة لكافة القرى للوقوف على احتياجات المواطنين، رصدت وجود أرض أملاك دولة بقرية دلجا بالمنيا، مُتبرع بها للأبنية التعليمية منذ عشرين عاما ومعتدى عليها من قبل بعض الأشخاص، ومساحتها ثلاثة أفدنة تجاوز قيمتها السوقية 70 مليون جنيه.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت من خلال أعضائها بالمنيا بالتواصل مع محافظ المنيا، والذي شكل لجنة للتأكد من قانونية الأمر والإلمام بكافة الأبعاد، ثم قرر التدخل بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، وتم استرداد الأرض، تمهيدا للاستفادة منها في المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
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