بدون مكياج.. ليلى علوي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها





و تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح ونسقت معه بلوفر صوف باللون الكاشمير الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





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ولم تتكلف ليلى علوي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات،واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ليلى علوي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.







