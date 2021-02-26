استعدادا لصلاة الجمعة.. توزيع 27 ألف عبوة زمزم على زوار المسجد الحرام.. صور

قال أحمد بن شنبر الندوي، مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، إنه وفي إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام فقد تم استكمال كافة التجهيزات لخطة يوم الجمعة والتي تستهدف توزيع 27ألف عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين خلال خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق 20 مشرفا سعوديا و350 عامل توزيع، وفق الإجراءات والتوصيات الاحترازية.





وأضاف، أن الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب 100 شنطة معبئة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.





كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الاسطوانية والتي يصل عددها لحوالي 100حقيبة أسطوانية.





وأشار الندوي إلى أن الإدارة عكفت على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.



