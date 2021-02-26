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رياضة

قرار جديد من كريستال بالاس بشأن التعاقد مع مصطفى محمد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:09 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي تركي، أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي قرر مراقبة مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة، أن مصطفى محمد لفت أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مؤخرا مع جالاتا سراي.

وأشار الصحيفة التركية، أن كريستال بالاس قرر مراقبة مصطفى محمد حتى نهاية الموسم الجاري، وإذا كانت التقارير إيجابية، سيبدأ مفاوضات ضم اللاعب من الزمالك.

يذكر أن مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 5 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

وتبلغ القيمة التسويقية لضم مصطفى محمد 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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