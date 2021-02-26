شوقي غريب يحتفل بعيد ميلاده الـ 62

يحتفل اليوم الجمعة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بعيد ميلاده الـ 62 حيث انه مواليد 26 فبراير عام 1959.





ولد شوقي غريب بيومي 26 فبراير 1959 شوقي غريب وبزغ نجمة كلاعب كرة قدم في مدينة المحلة وهو من أبرز لاعبي خط الوسط في مصر في زمنه وانضم إلى الفريق الاول لمنتخب مصر.





قاد شوقى غريب منتخب مصر تحت 20 سنة من عام 2000 حتى 2001 وتحت 21 سنة من 2001 حتى 2004، وفى نفس الموسم تولى تدريب الاتحاد السكندرى قبل أن يتولى منصب المدرب العام للمنتخب الأول مع المعلم حسن شحاته فى عام 2005، ويستمر حتى عام 2011، ليحصد ثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالى 2006 و2008 و2010.





فاز شوقى غريب ببرونزية كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين 2001 وحقق نتائج جيدة وسط كبار منتخبات العالم مع مجموعة من اللاعبين الواعدين.





عاد شوقى غريب لتدريب الأندية بعد انتهاء تجربة المنتخب الوطنى ليبدأ مع سموحة ويستمر مع الفريق السكندرى حتى عام 2013، وتولى بعد ذلك قيادة الإسماعيلى والانتاج الحربي لكنه لم يوفق فى تحقيق اى إنجاز.





عاد شوقى غريب إلى المنتخبات الوطنية ليتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى 25 فبراير 2015 وفشل فى التأهيلي بالفراعنة الكبار إلى امم افريقيا ثم تولى قيادة المنتخب الأولمبى فى 25 يناير 2018.





وقاد شوقى غريب منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، واحتفت الجماهير المصرية بالفراعنة الصغار.



