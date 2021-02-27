تبدأ اليوم.. التفاصيل الكاملة لاستعدادات جامعة الأزهر والمعاهد للامتحانات

سلط موقع "صدى البلد" الضوء على استعدادات كليات جامعة الأزهر، لامتحانات الترم الأول المقرر عقدها بداية اليوم السبت ولمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.
ورصد موقع "صدى البلد"، في البداية، استعدادات كلية الإعلام بالقاهرة، لامتحانات الترم الأول، حيث انتهت الكلية من وضع الجداول الامتحانية للطلاب داخل الكلية وعلى صفحتها الرسمية على "فيس بوك".
وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، إن الكلية، استعدت للامتحانات من خلال تنظيم قاعات لاستقبال الطلاب فيها، مشددا على أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها أولا بأول حرصا على حياة الطلاب.
وذكر أنه تم اتباع إجراءات التباعد عن تنظيم مقاعد الطلاب داخل اللجان وفي الطرقات، كما تم عمل مقاعد ملونة لتدخل البهجة على نفوس الطلاب، مراعاة للجانب النفسي.
منع الدخول بالشبشب
من جانبه، أكد الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة للبنين، أهمية التباعد بين الطلاب، كما تم عمل الامتحانات على فترتين مسائية، وامتحانات الكلية ستبدأ من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء.
وقال إن الطالب الذي لا يرتدي الكمامة لن يدخل الامتحان نهائيا، وكذلك الطالب الذي يأتي إلى الجامعة بشبشب أو شعره كثيف "مضفر" لن يدخل الامتحان.
وشدد عميد الكلية، على منع حالات الغش تماما أو الشروع في الغش وسيحول تحويله لمجلس التأديب، مؤكدا أنه تم مراعاة الطلاب في الامتحان لأن الامتحان ليس تعجيزا أو تحديا بين الأستاذ والطالب، خاصة ونحن فترة عصيبة.
استعدادات جامعة الأزهر للامتحانات
أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعة ومعاهدها فوق المتوسطة، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيل دور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.
وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية جميع الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري؛ والمتمثل في الجمع بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات الدراسة ومعامل التدريب العملي؛ التزامًا بالإجراءات الاحترازية، وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب مطابقًا لقرارات مجلس جامعة الأزهر السابقة، والتي تؤكد على عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًّا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًّا، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
مد العام الدراسي
وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدئيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات؛ نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا؛ التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
أما بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فأوضح الشربيني أن عليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.
الغاء الإجازة بعد الامتحانات
كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن تفاصيل استكمال الامتحانات بالكليات واستئناف الدراسة بحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.
وقال الشربيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الكليات اليوم السبت، منوها إلى أنها في الغالب ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
وذكر الشربيني، أنه لا توجد اجازة وستستكمل الدراسة مباشرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدون فواصل، منوها إلى أنه تم الموافقة على مد الفصل الدراسي الثاني لمدة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة.
وأكد أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في لجان الامتحانات وعند استئناف الدراسة، منوها إلى أنه بالنسبة للجان الامتحانات وتواجد الطلاب فيها فإنه من المقرر أن يتم حضور الطلاب بواقع ثلث استيعاب القاعة المخصصة لهم.
عودة طلاب المدن الجامعية
أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لعودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة، الثلاثاء الموافق 23 من فبراير الجاري.
كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي اليوم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تم استقبالهم الأربعاء، على أن يبدأ صرف التغذية اليوم السبت 27 من الشهر ذاته.
أسماء طلاب وطالبات الأزهر المقرر إقامتهم بالمدينة الجامعية بأسيوط من هنا
وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.
كيفية التعامل مع اختبارات البابل شيت
قدمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، شرحا بالصوت والصورة على طريقة التعامل مع ورقة الاختبار المميكن (البابل شيت).
وأوضحت الكلية ، أن الطالبة ستستلم نموذجا للأسئلة ونموذج للإجابة، ولابد أن يتطابق اسم النموذجين مع بعضهما فمثلا لو استلمت الطالبة نموذج "د" لابد أن يكون هو نفس الاسم للنموذجين.
وأضافت، أن القلم المستعمل في الإجابة، هو القلم الجاف الأزرق أو الأسود، وعلى الطالبة كتابة اسمها في الخانات المحددة للاسم أعلى النموذج، وتكمل باقي البيانات.
وذكرت أنه عند الإجابة والحل، ينبغي أن تظلل الطالبة الدائرة كاملة وليس جزء منها، وتظلل بخفة وليس بقوة حتى لا تنقطع الورقة.
لمشاهدة الشرح التفصيلي من هنا
الاستعدادات النهائية للمعاهد الأزهرية
أعلن الدكتور الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.
جداول الامتحانات
وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالي: السبت 27 فبراير 2021م في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس 2021م في: المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الأحد 28 فبراير 2021م في: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، الثلاثاء 2 مارس 2021م في: المواد العربية والثقافية.
ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الصف الأول الإعدادي: الثلاثاء 2 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، الخميس 4 مارس 2021م في: المواد الثقافية. الصف الثاني الإعدادي: الأربعاء 3 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، السبت 6 مارس 2021م في: المواد الثقافية. طلاب الشهادة الإعدادية: الخميس 4 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية، الأحد 7 مارس 2021م في: المواد الثقافية، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة العربية.
أما طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالي:
الصف الأول الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
السبت 6 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.
الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الأول الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
السبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.
الاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الثاني الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي (العلوم الإسلامية)
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية
السبت 27 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م في: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
السبت 6 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الاثنين 8 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.
المواد التي تم تأجيلها
وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.
وأضاف عباس، أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي، مشيرا إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.
قرارات جديدة للمعاهد قبل الامتحانات
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات جديدة نظرا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الأول 2020 - 2021.
وقرر قطاع المعاهد، أن يندب بكل لجنة امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية، ما يلي:
1 - شيخ المعهد (رئيسا للجنة)
2 - وكيل المعهد (مساعد لرئيس اللجنة) وفي حالة عدم وجود وكيل يندب بدلا منه أكبر المعلمين سنا "مساعدا"
3 - يندب عضو من المعلمين لكل (8 طلاب)
4 - يندب ثلاثة أعضاء زيادة عن العدد المطلوب من المعلمين "احتياطيا"
5 - يُندب اثنان من الكتاب ويشرف عليهما الكاتب الأول للمائة طالب الأولى للجنة الامتحان ويزداد كاتب لكل مائة طالب بعد ذلك
6 - يندب أمين المكتبة "إن وجد"
7 - يندب عضو واحد لكل مائة طالب من (معلمي التربية الرياضية والعسكرية / الأخصائيين الاجتماعيين/ مشرفي التغذية/ أمناء المعامل) طوال مدة الامتحانات.
8 - يندب عامل واحد لكل 20 طالبًا
9 - يندب عامل واحد (ساعي بريد) و (عامل تليفون).
10- يندب عامل لبوابة المعهد وعامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة
11 - يندب أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض
12 - يندب ثلاثة من الأعضاء تكون مهمتهم تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية
13 - يندب مندوب أمن للجنة
أعمال لجان النظام والمراقبة والكنترول
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد، بدء أعمال لجان النظام والمراقبة للشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الخميس الموافق 25 فبراير"، وتبدأ أعمال مركز التصحيح للشهادة الإبتدائية الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.
كما تبدأ أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الإثنين الموافق 1 مارس، وتبدأ أعمال مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 8 مارٍس.
وتقوم اللجان بتسليم أوراق الإجابة للكنترول لإعمال شئونه ثم يقوم الكنترول بتسليم أوراق الإجابة بعد تسويتها لمركز التصحيح لإعمال شئونه نحو تصحيح الأوراق وعودتها مرة أخرى، للجنة النظام والمراقبة (الكنترول) لاستكمال أعماله.
الأجزاء المحذوفة من المقررات
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الإبتدائي في المواد الثقافية.
وأوضحت أنه بالنسبة للصف الرابع الإبتدائي، تم حذف دروس "ما أحلى أجواء القرية، القرية المنتجة، ظرف المكان والزمان" في اللغة العربية، ودرس "بناء المسجد النبوي" في التربية الإسلامية، وسورتي "يس، فاطر" في القرآن الكريم، وفي اللغة الإنجليزية تم حذف "time- unit 6- review2- smart- unit4" وفي الرياضيات تم حذف الوحدة الرابعة، وفي العلوم تم حذف حركة الشمس والأرض، وفي الدراسات لم يتم حذف منها شئ.
وفيما يخص الضف الخامس الإبتدائي ، تم حذف دروس "تربية الدواجن، التسامح والعفو، علامات الإعراب والفعل" في اللغة العربية، ودرس "آداب الاستماع إلى القرآن الكريم في القصة، عبد الرحمن والاستعداد" في مادة التربية الإسلامية، وسورة الشعراء من 110 إلى آخر السورة، في القرآن الكريم، وفي مادة اللغة الإنجليزية تم حذف "time:unit6- review2- smart:unit4" وفي مادة الرياضيات تم حذف درس "المجموعات الشاملن- مكلمة المجموعة- الفرق بين المجتوعتين - الاحتمال النظري"، وفي مادة العلوم تم حذف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية- التوازن البيئي"، وفي مادة الدراسات لم يتم حذف منها شئ.
أما الصف السادس الإبتدائي، تم حذف دروس "يوم لا ينسى - الدين المعاملة" لمادة اللغة العربية، ودروس "حرمة الغش في الدين- البيوع الفصل الخامس" في التربية الإسلامية، وفي القرآن تم حذف سورة الإسراء، أما في مادة اللغة الإنجليزية فتم حذف " time:unit5- review- smart:unit4" ، وفي مادة الرياضيات تم حذف "تطبيقات على حساب المائة، تمثيل البيانات للمنحى التكراري"، وفي مادة العلوم تم حذف درس "الجهار الحركي"، وفي مادة الدراسات تم حذف درس "محمد علي وبناء الدولة الحديثة -مشكلات البيئة الصناعية".
إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية
عممت منطقة قنا الأزهرية، قرارًا على جميع الإدارات، بإلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية في امتحانات الترم الأول.
وأصدرت منطقة قنا الأزهرية، قرارا جاء نصه "نظرا لما تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا وحفاظا على الإخوة والأخوات معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية، يتم إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية لسنوات النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى على أن يتم التصحيح داخل كل معهد بمعرفة معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية بالمعهد على أن يتولى كل معلم تصحيح المرحلة التى يقوم بتدريسها أو بالتعاون مع باقى الزملاء".
موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن موانع الاشتراك في أعمال الأمتحانات الأزهرية لمن لهم اقارب حتي الدرجة الرابعة.
وذكر قطاع المعاهد أن الموانع هي:
الدرجة الأولى: الأب والأم والابن والبنت.
الدرجة الثانية: أبو الأب/ أبو الأم/ أم الأم/ ابن الابن/ بنت الابن/ ابن البنت/ بنت البنت/ الأخ/ الأخت
الدرجة الثالثة: ابن الأخ/ ابن الأخت/ العم.
الدرجة الرابعة: ابن العم /إخوة وأخوات أحد الزوجين.