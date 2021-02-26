دخلت في غيبوبة طويلة.. احتراق جلد سيدة بعد تناولها مضادات الاكتئاب

دخلت امرأة في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع وكادت تموت بسبب أعراض جانبية نادرة تعرضت لها بعد تناولها مضادات الاكتئاب التي أدت إلى حرق جلدها.

عانت المصممة كريستان بينيت ، 29 عامًا ، من ولاية تكساس ، من اضطرابات اكتئابية كبيرة منذ أن كانت في الرابعة والعشرين من عمرها ، ووصف لها مضادات الاكتئاب Lamictal في مارس 2016.

ولكن في الشهر التالي ، بعد تناول الدواء ، استيقظت كريستان ذات صباح مع آثار جانبية ضارة بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، وآلام عصبية شديدة في ساقيها وصداع مؤلم.

أصبحت أكثر قلقًا عندما بدأ جلد شفتها يتساقط أثناء تنظيف أسنانها. وكان في اعتقادها أن تلك الأعراض مجرد رد فعل تحسسي ، من ثم ذهبت إلى المستشفى حيث تم عزلها على الفور وفحصها العديد من الأطباء.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلت كريستان بعد ذلك إلى وحدة الحروق المتخصصة ، حيث تم وضعها في غيبوبة طبية لتقليل الضغط على أعضائها. تم تشخيص إصابتها بنخر البشرة السام ، وهو رد فعل جلدي شديد للأدوية التي تقرح الجلد ويمكن أن تسبب العمى.

بعد ثلاثة أسابيع ، تم إخراجها من الغيبوبة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى ، وقضت ما يقرب من عام في المستشفى أثناء تعافيها، كما خضعت لـ 14 عملية لإنقاذ بشرتها وأعضائها.