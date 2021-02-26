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منوعات

دخلت في غيبوبة طويلة.. احتراق جلد سيدة بعد تناولها مضادات الاكتئاب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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احمد شريف

دخلت امرأة في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع وكادت تموت بسبب أعراض جانبية نادرة تعرضت لها بعد تناولها مضادات الاكتئاب التي أدت إلى  حرق جلدها.


عانت المصممة كريستان بينيت ، 29 عامًا ، من ولاية تكساس ، من اضطرابات اكتئابية كبيرة منذ أن كانت في الرابعة والعشرين من عمرها ، ووصف لها  مضادات الاكتئاب Lamictal في مارس 2016.


 ولكن في الشهر التالي ، بعد تناول الدواء ، استيقظت كريستان ذات صباح مع آثار جانبية ضارة بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، وآلام عصبية شديدة في ساقيها وصداع مؤلم.


 أصبحت أكثر قلقًا عندما بدأ جلد شفتها يتساقط أثناء تنظيف أسنانها.  وكان في اعتقادها أن  تلك الأعراض مجرد  رد فعل تحسسي ، من ثم  ذهبت إلى المستشفى حيث تم عزلها على الفور وفحصها العديد من الأطباء.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلت كريستان بعد ذلك إلى وحدة الحروق المتخصصة ، حيث تم وضعها في غيبوبة طبية لتقليل الضغط على أعضائها.  تم تشخيص إصابتها بنخر البشرة السام ، وهو رد فعل جلدي شديد للأدوية التي تقرح الجلد ويمكن أن تسبب العمى.


بعد ثلاثة أسابيع ، تم إخراجها من الغيبوبة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى ، وقضت ما يقرب من عام في المستشفى أثناء تعافيها، كما خضعت لـ 14 عملية لإنقاذ بشرتها وأعضائها.

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