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فن

عمرو دياب يواصل دعمه للطفلة الكفيفة سارة .. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران
شارك  الفنان عمرو دياب ، متابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، مقطع فيديو للطفلة الكفيفة سارة التي تتمتع بموهبة كبيرة في العزف على البيانو بعد دعمه لها مؤخرا.


وعلق عمرو دياب علي الفيديو قائلا: "في مواهب مع الوقت بتحلو..اول ما شفنا موهبة سارة و هي بتعزف اغنية يا انا يا لا للفنان دعمناها بتكاليف 3 سنين في الكونسرفتوار وكمان بيانو عشان تعزف أكتر و أكتر.. شكرا ًدكتور@ashrafzakyoffical
عشان جهودك معانا لقبول سارة في الكونسرفتوار و شكرا للاعلامية@dalia_ashraf237
عشان اهتمامها بملف سارة"


وكان عمرو دياب قد دعم سارة مؤخرا بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب معلقا: "برافو يا سارة يا حبيبتي".

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