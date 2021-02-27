جامعة القاهرة فى أسبوع.. المدن الجامعية تستقبل الطلاب الوافدين والمغتربين.. تعيين جمال عبد السميع الشاذلي نائبًا لشؤون التعليم والطلاب وعميدًا لكلية التربية النوعية

رئيس الجامعة يشرف على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية

إعلام القاهرة تناقش االقضية السكانية وتحديات التنمية









شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالآتى:





استقبلت مدن جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).





ويشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، حيث تتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.





يذكر أن مدن جامعة القاهرة، تشهد حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في إطار استكمال عمليات التحول إلىى جامعة من الجيل الثالث التي أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من 3 سنوات. ويتابع رئيس الجامعة بشكل مباشر عمليات التسكين ودقة الاجراءات الاحترازية وتيسير اجراءات الطلاب.









كما نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة عبر الانترنت "ويبينار" بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.





ويناقش المشاركون في الويبينار كلية الإعلام، قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام في معالجتها.





ويشارك في الويبينار أساتذة متخصصون في المجالات المختلفة لمناقشة موضوعات: "الإعلام السكاني.. الدور والمسؤوليات"، و"البعدين السياسي والاقتصادي للزيادة السكانية"، و "البعد الديني للزيادة السكانية"، و "إشكالية تنظيم الأسرة في الريف المصري بين الوسيلة والرسالة"، و "سوسيولوجيا الإعلام الأمني والزيادة السكانية"، إلى جانب مناقشة مبادرة محافظة سوهاج للتوعية بمشكلات الزيادة السكانية.



