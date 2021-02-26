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فن

أسامة منير يحتفل بكليب "انا" وعيد ميلاده مع فريق العمل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:32 م
أسامة منير
أسامة منير
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سعيد فراج
احتفل الإعلامي أسامة منير بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل أغنيته الجديدة "أنا" والتي طرحت مساء أمس الخميس، وحرص أسامة خلال الاحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.


كما فاجأ فريق عمل شركته بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا بإهدائه بعض الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى الغناء له وتقطيع تورتة عيد الميلاد.


ويحضر أسامة في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ ١٧ عاما على إذاعة نجوم  إف إم.

الأغنية من كلمات وألحان اسامة منير  و توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم

أسامة منير يحتفل بكليب "انا" وعيد ميلاده مع فريق العمل
أسامة منير يحتفل بكليب "انا" وعيد ميلاده مع فريق العمل
أسامة منير يحتفل بكليب "انا" وعيد ميلاده مع فريق العمل
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