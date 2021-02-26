من المغرب.. رئيس البرلمان الليبي يتحدث عن إعلان القاهرة.. فيديو

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن الدولة الليبية تعرضت للكثير من المشاكل؛ لنشر الفتنة بين أهلها، ومنها محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وأضاف، رئيس البرلمان الليبى، أن فى إبريل 2020، صدر إعلان القاهرة، والذ يؤكد أن الدولة الليبية تتكون من 3 أقاليم يجب أن تتشارك فى السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك المناصب السيادية.
وطالب المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة ومن كل أنحاء ليبيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن السبت 6 يونيو 2020 ، عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في القاهرة، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية".
وتضمنت المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار يوم 8 يونيو 2020.
كما تضمنت المبادرة مطالبة كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.