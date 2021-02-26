من المغرب.. رئيس البرلمان الليبي يتحدث عن إعلان القاهرة.. فيديو

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن السبت 6 يونيو 2020 ، عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في القاهرة، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية".





وتضمنت المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار يوم 8 يونيو 2020.





كما تضمنت المبادرة مطالبة كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.