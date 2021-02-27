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تكنولوجيا

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 ص
سامسونج تطلق رسميا
سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G
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ندى على
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا، هاتفها  Galaxy A32 4G  للفئة المتوسطة، وبتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G ، مع عدد من المواصفات الجيدة والسعر المناسب. 

وبحسب موقع  Gizmochina فإن هاتف Galaxy A32 4G ، سيأتى بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع S-AMOLED  بتصميم Infinity-U، وهو يدعم دقة + Full HD ، ومعدل تحديث 90 هرتزمع نوتش على شكل Infinity-V، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


ويقدم هاتف Galaxy A32 4G كاميرا ثلاثية خلفية  للهاتف مع عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع  كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابكسل. 
samsung galaxy a32 4g launched: Samsung Galaxy A32 4G চুপিসাড়ে লঞ্চ করে গেল! 64MP ক্যামেরা ও 90Hz রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে, জানুন সব ফিচার্স - samsung launched galaxy a32 4g which is the
ويعمل هاتف Galaxy A32 4G بمعالج من نوع Helio G85 ثماني النواة يعمل بسرعة 2.0 ، ويأتي مع  3 نسخ  من ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت و 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام، كما  يأتي الهاتف بخيارين للتخزين للمساحة الداخلية مثل 64 جيجابايت و 128 جيجابايت،  ويحتوي الهاتف على بطاقة microSD لذاكرة تخزين إضافي.  

ويحتوى هاتف Galaxy A32 4G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة بدعم شحن بقوة 15 واط، مع ألوان أسود وأبيض وأزرق وبنفسجي.

ويبلغ سعر هاتف Galaxy A32 4G  حوالى 268 دولار أمريكي ، أى ما يعادل حوالى جنيه 4210 مصرى وذلك لأصغر نسخة. 

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