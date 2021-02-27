بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا، هاتفها Galaxy A32 4G للفئة المتوسطة، وبتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G ، مع عدد من المواصفات الجيدة والسعر المناسب.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A32 4G ، سيأتى بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع S-AMOLED بتصميم Infinity-U، وهو يدعم دقة + Full HD ، ومعدل تحديث 90 هرتزمع نوتش على شكل Infinity-V، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.









ويقدم هاتف Galaxy A32 4G كاميرا ثلاثية خلفية للهاتف مع عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A32 4G بمعالج من نوع Helio G85 ثماني النواة يعمل بسرعة 2.0 ، ويأتي مع 3 نسخ من ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت و 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بخيارين للتخزين للمساحة الداخلية مثل 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطاقة microSD لذاكرة تخزين إضافي.





ويحتوى هاتف Galaxy A32 4G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة بدعم شحن بقوة 15 واط، مع ألوان أسود وأبيض وأزرق وبنفسجي.





ويبلغ سعر هاتف Galaxy A32 4G حوالى 268 دولار أمريكي ، أى ما يعادل حوالى جنيه 4210 مصرى وذلك لأصغر نسخة.



