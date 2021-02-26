الوزير يكشف عن قرار إنساني للرئيس السيسي بشأن تعويضات المتضررين

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التفاصيل الكاملة لتعويض المتضررين من توسعات الطرق.





وأوضح الوزير، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه قبل بدء العمل، يتم استخراج قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، بعد دراسات شاملة.





وتابع وزير النقل: ثم يتم إبلاغ المواطنين قبل إزالة أى منزل بفترة، وتقوم الهيئة المصرية للمساحة، بتحديد مبلغ التعويض.





وأضاف وزير النقل قائلا:" قلت للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اللى ساكن فى عقار مبني على أراضي الدولة مش هندفع ليه فلوس، فرفض وأبلغنى بالفصل بين ساكن العقار ومالكه، وكلف بدفع تعويض اجتماعى بتكلفة 40 ألف للحجرة الواحده، ويتم تحديد تعويض المنزل بناء على عدد الحجرات".



