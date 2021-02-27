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فن

فيلم wonder woman 1984 يحقق 159 مليون دولار حول العالم

السبت 27/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق فيلم wonder woman 1984 ايرادات بلغت ١٥٩ مليون دولار امريكي حول العالم يعد مرور اكثر من شهرين على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية ايرادات وصلت الى  ٤٢ مليون دولار امريكي ، وفي افريقيا واوروبا وصل الى  ١١٦ مليون دولار امريكي.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 ، في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

Wonder Woman 1984 هو الجزء المكمل لفيلم المرأة المعجزة الذي صدر عام 2017 .

الفيلم من إخراج باتي جنكينز وتأليف جنكينز وجيف جونز وديفيد كالهام، ومن بطولة غال جادوت وكريس باين وكريستين ويج وبيدرو باسكال وكوني نيلسن وروبن رايت.

وتقع أحداث الفيلم في عام 1984 خلال الحرب الباردة حيث تواجه ديانا وحبيبها تريفور تهديد من رجال أعمال يدعى ماكسويل لورد ومرأة خارقة تسمى تشيتاه.


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