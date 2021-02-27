إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني





وعلى الرغم من أن المعتدي الألماني «إميل أ» البالغ من العمر 33 عاما لم ينجح في تنفيذ تهديده بتفجير المستشفى، بعد اعتقال الشرطة له، والحكم عليه بالسجن 3 سنوات.





إلا أن تهديده جاء خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كان نظام الرعاية الصحية البريطاني يعاني، وقد شددت السلطات البريطانية على مدى جدية الأمر في ذلك الوقت.





وصرح «نايجل ليري» نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، إنه بسبب صعوبة إجلاء المرضى في العناية المركزة، كان من الممكن أن تؤدي "مجرد مكالمة هاتفية" تهدد بزرع مادة متفجرة في مستشفى إلى خسائر في الأرواح.





وجدت المحكمة أن المدعى عليه أرسل بريدًا إلكترونيًا في أبريل 2020 من منزله إلى الوحدة الصحية البريطانية NHS، يهدد فيه بتفجير مستشفى ما لم يتلق الأموال في حساب Bitcoin الخاص به.





لم ترد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وشرع المشتبه فيه في إرسال 17 رسالة تهديد بالبريد الإلكتروني أخرى حتى اعتقاله في يونيو الماضي، وفقًا للمدعين.





كان المشتبه به، المتخصص في علوم الكمبيوتر، قد استخدم عنوان بريد إلكتروني باسم مستعار "Combat 18"، وهي منظمة نازية جديدة معروفة.





وأكد مسئولو الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة أن المشتبه به استخدم "Combat 18" فقط كواجهة للابتزاز لإضافة "خطورة" للتهديدات، ولكن ليس له في الواقع أي صلة أيديولوجية باليمين المتطرف.





وقالت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني بأن المحققين تمكنوا من تعقب المشتبه به من خلال تعقبه إلكترونيا على الرغم من محاولاته للتخفي.





وقد تم القبض عليه في مداهمة ليلة 15 يونيو من قبل فرق الشرطة SWAT والوكلاء الفيدراليين، وقالت جاني أثناء التحقيق بأنه قد تبين كذب الشاب وأنه لم يزرع أية قنابل.





وسبق له أن أدين بتهديد مماثل ضد شركة هولندية في عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.

على طريقة الأفلام، هز رجل إيطالي ريطانيا بعد مكالمة هاتفية هدد فيها بتفجير مستشفى تابعة للخدمة الصحية الوطنية البريطانية، ما لم يتلق 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار) من العملة المشفرة (بيتكوين).