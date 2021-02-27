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حوادث

ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات ينظمون حملة للتبرع بالدم .. صور

السبت 27/فبراير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

من جانبهم أعرب القائمون على الحملة  عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.
ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات ينظمون حملة للتبرع بالدم .. صور
ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات ينظمون حملة للتبرع بالدم .. صور
ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات ينظمون حملة للتبرع بالدم .. صور
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