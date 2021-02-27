ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محذرا مروجي الشائعات .. محافظ أسوان: إجراءات رادعة لمن ينشر معلومات مغلوطة حول كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مروجى الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعى ، وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأيضًا زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق .

وأكد المحافظ ، أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى .

وفى نفس السياق، أعطى اللواء اشرف عطية، تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة أنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض ٥٠ ٪ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي .

وأقرأ أيضًا:
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور

فيما أوضح مدير عام المناطق الصناعية، بأنه في حالة ورود أي طلبات للحصول على أسطوانات أكسجين سيتم التنسيق مع المحافظة لتحويلها عن طريق أدارة المناطق الصناعية إلى مصنع تعبئة الأوكسجين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي ، مشيرًا بأن محافظ أسوان يتابع يوميًا معدلات تعبئة أسطوانات الأوكسجين والتى تتوافر بأكثر من مصنع بداخل وخارج المحافظة .

هذا فيما قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، إن إدارة الجامعة توفر الرعاية الكاملة والتيسيرات المطلوبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى سهولة ويسر، كما أنه فى حالة تعرض الطالب للإصابة بفيروس كورونا يتم تأجيل الامتحان له ويحسب له الغياب بعذر، وفى حالة عدم قدرة الطالب على أداء إمتحانات باقى المواد يمكنه أن يتقدم باعتذار كامل عن الفضل الدراسى الأول مع الاحتفاظ بدرجاتهم كاملة عند تأدية الامتحانات مرة أخرى.

وأكد الدكتور أحمد غلاب ، أن هناك سيارة إسعاف مجهزة فى حالة ظهور إصابة لأى طالب ونقله إلى العزل بمستشفى أسوان الجامعى، وهناك إستعداد كامل للتعامل مع أى طوارئ تحدث فيما يخص فيروس كورونا.

هذا وكان قد انطلق اليوم السبت ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021 للطلاب بمختلف كليات جامعة أسوان وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يوافق علي شراء أسطوانات أكسجين دعم إضافي لـ الصحة

تعرف على أيام ومواعيد امتحانات طلاب أسوان في المراحل التعليمية المختلفة.. شاهد

وفاة مدير مدرسة في المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

آثار القاهرة تعلن عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

جهود متواصلة لمواجهة كورونا.. توفير الأوكسجين بمستشفيات أسوان

مجلس جامعة أسوان يناقش إستعدادات إمتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور

ترشيحاتنا

حافية القدمين.. درة بـ البيجامة في منزلها

بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل جمال خاشقجي

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بسبب مذيعة "الروج".. إحالة فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

دراسة تكشف معلومات جديدة حول الإصابة الثانية بـ كورونا بعد التعافي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو

أشبه بسيارة باتمان| تويوتا سوبرا 2021 وسعرها في دولة الإمارات.. صور