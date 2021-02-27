محذرا مروجي الشائعات .. محافظ أسوان: إجراءات رادعة لمن ينشر معلومات مغلوطة حول كورونا

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مروجى الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعى ، وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأيضًا زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق .
وأكد المحافظ ، أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى .
وفى نفس السياق، أعطى اللواء اشرف عطية، تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة أنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض ٥٠ ٪ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي .
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فيما أوضح مدير عام المناطق الصناعية، بأنه في حالة ورود أي طلبات للحصول على أسطوانات أكسجين سيتم التنسيق مع المحافظة لتحويلها عن طريق أدارة المناطق الصناعية إلى مصنع تعبئة الأوكسجين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي ، مشيرًا بأن محافظ أسوان يتابع يوميًا معدلات تعبئة أسطوانات الأوكسجين والتى تتوافر بأكثر من مصنع بداخل وخارج المحافظة .
هذا فيما قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، إن إدارة الجامعة توفر الرعاية الكاملة والتيسيرات المطلوبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى سهولة ويسر، كما أنه فى حالة تعرض الطالب للإصابة بفيروس كورونا يتم تأجيل الامتحان له ويحسب له الغياب بعذر، وفى حالة عدم قدرة الطالب على أداء إمتحانات باقى المواد يمكنه أن يتقدم باعتذار كامل عن الفضل الدراسى الأول مع الاحتفاظ بدرجاتهم كاملة عند تأدية الامتحانات مرة أخرى.
وأكد الدكتور أحمد غلاب ، أن هناك سيارة إسعاف مجهزة فى حالة ظهور إصابة لأى طالب ونقله إلى العزل بمستشفى أسوان الجامعى، وهناك إستعداد كامل للتعامل مع أى طوارئ تحدث فيما يخص فيروس كورونا.
هذا وكان قد انطلق اليوم السبت ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021 للطلاب بمختلف كليات جامعة أسوان وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.