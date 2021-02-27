محذرا مروجي الشائعات .. محافظ أسوان: إجراءات رادعة لمن ينشر معلومات مغلوطة حول كورونا

قال اللواء أشرف عطية محافظ

سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مروجى الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعى ، وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأيضًا زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق .