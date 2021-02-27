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أخبار العالم

بـ 99 مليون دينار.. خطأ في مرتبات موظفي إحدى الدول العربية

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 م
أموال - ارشيفي
أموال - ارشيفي
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محمود نوفل
تمكنت وزارة الدفاع العراقية اليوم، السبت، من إعادة أكثر من 99 مليون دينار جاءت كزيادة في الرواتب نتيجة خطأ مصرفي.  

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم  : قام أحد ضباط مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة وضابط رواتب إحدى الوحدات فيها بإعادة مبلغ 99 مليونا و250 الف دينار. 

وأضافت الوزارة العراقية : تم اكتشافها كزيادة متحققة على مبلغ الرواتب نتيجة خطأ مصرفي لأحد المصارف، بعد جرد المبالغ الزائدة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المبلغ إلى جهة الصرف".  

وبحسب البيان؛ فقد أثنى مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري على عمل ضابط الاستخبارات الذي وصفه بالعمل الأخلاقي والوطني، موجهًا بتكريمه، ومشيدًا بالأخلاق المثالية لرجال الاستخبارات العسكرية وجميع أبطال الجيش العراقي المتمثلة بالصدق والأمانة والحفاظ على الممتلكات والمال العام". 
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