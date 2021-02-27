خالد ميري: انتخابات الصحفيين في موعدها 5 مارس

قال الكاتب الصحفي خالد میري، رئیس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن الانتخابات ستجري يوم الجمعة 5 من مارس

المقبل وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة ۱۹۷۰، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد

الجمعية العمومية (۵۰+۱) تؤجل ليوم الجمعة (۱۹ مارس ۲۰۲۱) بحضور ۲۰٪.