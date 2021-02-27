مكرونة فرن بدون سلق.. و 4 وصفات مختلفة

مكرون بالفرن بدون سلق

المكونات

كيس من المعكرونة المجففة غير المطبوخة

نصف كيلو لحم مفروم

1 علبة طماطم مقطعة مع العصير

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 ملعقة صغيرة من الثوم

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل اسود

2 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور





طريقة تحضير المكرونة بدون سلق

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت، ودهن الصينية بزيت الزيتون.

في الطاجن نضيف المعكرونة واللحم المفروم والطماطم المقطعة مع العصير وكوب من جبنة الموزاريلا ومسحوق الثوم والملح والفلفل الأسود. يقلب، وصب الحليب فوقها وتأكد من غمر كل المعكرونة.

قم بتغطيتها بطبقتين من رقائق الألومنيوم وتأكد من إحكام إغلاقها جيدًا.

ضعيها في الفرن حتى تنضج المعكرونة لمدة 50-60 دقيقة.

أخرجيها من الفرن ورشيها بالموتزاريلا المتبقية وجبنة البارميزان، يُعاد إلى الفرن مكشوفًا حتى تذوب الجبن ، 5 دقائق.

اتركي المعكرونة تستريح لمدة 15 دقيقة دون تغطيتها قبل التقديم.









صينية مكرونة بالفرن

مقادير مكرونة شرائط بالفرن مكرونة كوب جبن كريم نصف كوب سكر 6 بيضات قرفة كورن فليكس 2 كوب حليب مشمشية سكر بني زبدة سكر بودرة

الصوص صفار بيض نشا سكر كريمة لباني

طريقة تحضير مكرونة شرائط بالفرن * اخلطي البيض مع سكر وقرفة و اخفقيهم جيدا ثم ضيفي الجبن كريم و الحليب و قلبي جيدا

* ضعي المكرونة المسلوقة في طاجن و عليها المشمشية ثم ضيفي الخليط عليه

* اخلطي الكورن فليكس في بوله مع قرفة و سكر بني و قطع زبدة

* ضعي الخليط على وجه طاجن المكرونة ثم ادخليه الفرن علي 170 درجة لمدة ساعة و نصف

* ضعي الصوص في طبق التقديم و ضعي قطعة من المكرونة و زينيها بالسكر البوردة و المشمشية و قدميها بالهنا

طريقة تحضير الصوص

* اخلطي صفار بيض في بوله مع سكر و زبدة و نشا

* ضعي الكريمة علي النار حتي تسخن ثم ضيفي خليط البيض و النشا و قلبيهم حتي تتماسك









مكرونة في الفرن باللحمة المفرومة