مكرونة فرن بدون سلق.. و 4 وصفات مختلفة

يفضل العديد من الشخاص تناول المكرونة بجميع انواعها، وصوصتها المختلفة، ولكن البعض يفضل تناول المكرونة في الفرن مع إضافة الجبن، واللحم المفروم لإضافة مذاق لذيذ وشهي للمكرونة.
مكرون بالفرن بدون سلق
المكونات
كيس من المعكرونة المجففة غير المطبوخة
نصف كيلو لحم مفروم
1 علبة طماطم مقطعة مع العصير
2 كوب جبن موزاريلا مبشور
1/2 ملعقة صغيرة من الثوم
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل اسود
2 كوب حليب كامل الدسم
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور
طريقة تحضير المكرونة بدون سلق
يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت، ودهن الصينية بزيت الزيتون.
في الطاجن نضيف المعكرونة واللحم المفروم والطماطم المقطعة مع العصير وكوب من جبنة الموزاريلا ومسحوق الثوم والملح والفلفل الأسود. يقلب، وصب الحليب فوقها وتأكد من غمر كل المعكرونة.
قم بتغطيتها بطبقتين من رقائق الألومنيوم وتأكد من إحكام إغلاقها جيدًا.
ضعيها في الفرن حتى تنضج المعكرونة لمدة 50-60 دقيقة.
أخرجيها من الفرن ورشيها بالموتزاريلا المتبقية وجبنة البارميزان، يُعاد إلى الفرن مكشوفًا حتى تذوب الجبن ، 5 دقائق.
اتركي المعكرونة تستريح لمدة 15 دقيقة دون تغطيتها قبل التقديم.
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صينية مكرونة بالفرن
مقادير مكرونة شرائط بالفرن
مكرونة
كوب جبن كريم
نصف كوب سكر
6 بيضات
قرفة
كورن فليكس
2 كوب حليب
مشمشية
سكر بني
زبدة
سكر بودرة
الصوص
صفار بيض
نشا
سكر
كريمة لباني
طريقة تحضير مكرونة شرائط بالفرن
* اخلطي البيض مع سكر وقرفة و اخفقيهم جيدا ثم ضيفي الجبن كريم و الحليب و قلبي جيدا
* ضعي المكرونة المسلوقة في طاجن و عليها المشمشية ثم ضيفي الخليط عليه
* اخلطي الكورن فليكس في بوله مع قرفة و سكر بني و قطع زبدة
* ضعي الخليط على وجه طاجن المكرونة ثم ادخليه الفرن علي 170 درجة لمدة ساعة و نصف
* ضعي الصوص في طبق التقديم و ضعي قطعة من المكرونة و زينيها بالسكر البوردة و المشمشية و قدميها بالهنا
طريقة تحضير الصوص
* اخلطي صفار بيض في بوله مع سكر و زبدة و نشا
* ضعي الكريمة علي النار حتي تسخن ثم ضيفي خليط البيض و النشا و قلبيهم حتي تتماسك
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مكرونة في الفرن باللحمة المفرومة
مقادير مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة والخضار
لحمة مفرومة
بصل
صلصة طماطم
خضار مشكل
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
ملح
فلفل أسود
سمن
البشاميل
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة سمن
2 كوب لبن
رشة جوزة الطيب
طريقة تحضير مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة والخضار
* شوحى البصل المفروم واللحمة المفرومة فى السمنة على النار
* اضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل
* أضيفى الخضار المشكل وقلبى
طريقة أعداد البشاميل
* قلبى الدقيق فى الزبدة ثم أضيفى اللبن ورشة جوزة الطيب
* إخلطى جزء من البشاميل مع خليط المكرونة
* إدهنى البايركس بالسمنة ثم ضعى المكرونة ثم خليط الللحمة المفرومة والخضار ثم خليط البشاميل مرة أخرى
* أدخلى البايركس الفرن حتى تمام النضج وقدميه
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مكرونة حمراء بالفرن
مقادير مكرونة فرن باللحمة المفرومة
كيس مكرونه
عصير طماطم
لحمة مفرومة
بصل مبشور
صلصة
ملح
فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير مكرونة فرن باللحمة المفرومة
* تقلب اللحمة المفرومة فى الزيت على النار مع الفلفل الأسود والملح والبصل المبشور ثم يضاف عصير الطماطم والصلصة
* توضع المكرونة فى طاجن ويخلط البصل المبشور مع الزيت والفلفل الأسود والملح ويوضع فى الطاجن
* يضاف خليط اللحمة المفرومة إلى الطاجن ثم يضاف الماء حتى يغطي المكرونة
* تغطى بورق فويل وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم
المصدر cookthestory.