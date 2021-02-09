تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مكرونة سباجيتي بولونيز بمذاق جديد فاغلب الأطفال يعشقون تناول المكرونة وبالأخص الاسباجيتي إليك.
المقادير:
مقادير مكرونة سباجيتي بولونيز
2 كيس مكرونة سباجيتي مسلوقة
لخليط اللحمة المفرومة
1 كيلو لحمة مفرومة
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين
1 كيلو طماطم مقشرة معصورة
بابريكا
زنجبيل بودرة
ثوم بودرة
زيت نباتي
التزيين
جبن شيدر مبشور
أوراق ريحان
طريقة تحضير مكرونة سباجيتي بولونيز
* يشوح البصل في زيت ثم تضاف اللحمة وكزبرة وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وثوم بودرة وتشوح حتى تمام السواء
* يضاف عصير الطماطم
* ثم تغرف المكرونة الاسباجيتي وتغطى بخليط اللحمة المفرومة