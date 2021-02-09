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مرأة

طريقة عمل مكرونة سباجيتي بولونيز

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:00 ص
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة سباجيتي بولونيز
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مكرونة سباجيتي بولونيز بمذاق جديد فاغلب الأطفال يعشقون تناول المكرونة وبالأخص الاسباجيتي إليك.


المقادير:

مقادير مكرونة سباجيتي بولونيز

2 كيس مكرونة سباجيتي مسلوقة
لخليط اللحمة المفرومة
1 كيلو لحمة مفرومة
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين
1 كيلو طماطم مقشرة معصورة
بابريكا
زنجبيل بودرة
ثوم بودرة
زيت نباتي
التزيين
جبن شيدر مبشور
أوراق ريحان

طريقة تحضير مكرونة سباجيتي بولونيز

* يشوح البصل في زيت ثم تضاف اللحمة وكزبرة وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وثوم بودرة وتشوح حتى تمام السواء

* يضاف عصير الطماطم

* ثم تغرف المكرونة الاسباجيتي وتغطى بخليط اللحمة المفرومة

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