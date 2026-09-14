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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف كواليس جلسة الـ60 دقيقة بين مسئولي الزمالك وبيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان كواليس جلسة البرازيلي خوان بيزيرا مع مسؤولي الزمالك بشأن الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

وقال عبدالناصر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الجلسة أُقيمت في منزل حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، وحضرها عمرو أدهم، إلى جانب خوان بيزيرا ووالده وشقيقه ومترجم وأحد أصدقائه ونصر عزام".

وتابع: "الجلسة استمرت حوالي ساعة وخمس دقائق، وأبلغ مسؤولو الزمالك اللاعب بأنه لا توجد مشكلة في رحيله، ولكن عليه أن يخرج ببيان اعتذار للجميع، وخاصة الجماهير، وأنه هو من أصر على الرحيل، والنادي سيصدر بيانًا، وسيتم أيضًا نشر فيديو للاعب".

وأضاف: "شهدت الجلسة وضع كافة الخطوط العريضة، وقد بلغت العقوبة الموقعة عليه 100 ألف دولار، وفقًا للائحة النادي، واللاعب تقبل القرار ولم يعترض عليه".

وشدد: "سيدفع شباب الأهلي الإماراتي 3 ملايين دولار للزمالك عند انتقال اللاعب، تليها مليون دولار في فبراير ومليون آخر في أغسطس".

وأوضح: "تم إلغاء نسبة الـ10% الخاصة بعمولة الوكيل، مما يعني عدم تحمّل الزمالك لهذه التكلفة، إضافة إلى 5% حقوق رعاية ومكافأة بـ20 ألف دولار بعد الفوز بالبطولة".

وواصل: "الزمالك أصر على تضمين نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب، ومن المتوقع أن يعلن النادي عن الرحيل الرسمي لخوان بيزيرا خلال الساعات القادمة".

وأتم: "غير صحيح نهائيًا ما يتردد بشأن توجيه قيمة صفقة بيع بيزيرا أو الاستفادة منها لصالح أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث سيتم التركيز على سداد المستحقات وما يحتاجه الفريق".

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