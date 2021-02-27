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فن

الفنانين وكورونا | يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعي.. ونجلاء بدر تشعر بالإجهاد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:41 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

يوسف شعبان 
بصوت يجهش ويتأثر، قالت زينب -ابنة الفنان يوسف شعبان- في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إن والدها لا زال على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة. 

وحول مدى تحسن حالة والدها الصحية، أجابت ابنة يوسف شعبان، قائلة «لسة»، مطالبة الجمهور ومحبي والدها بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام من وعكته الصحية. 

يذكر أن أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي: "‏أنا بحب الراجل ده ..وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة" و"خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك".

نجلاء بدر 
نشرت الفنانة نجلاء بدر، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت نجلاء: "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء".

وقالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لا تزال تعاني من ضيق في التنفس؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريح لـ "صدى البلد": "حالتي مستقرة ولكن أشعر بإجهاد كبير.. والإصابة بالفيروس شيء صعب للغاية، فهو مثل الحيوان المفترس".

ريموشكا
أصيبت الإعلامية والفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف، الشهيرة بـ"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وكشفت "ريموشكا" أنها شعرت بآلام مبرحة في عظامها، مع صداع مزمن، قبل أيام عدة، لتجرى مسحة أولية، أظهرت سلبية إصابتها في بادئ الأمر.

وأوضحت "ريموشكا" أن الآلام اشتدت عليها ولم تظهر آثار التعافي عليها؛ ما دفعها لاستدعاء الطبيب الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتها بـ"كوفيد 19".

وأشارت إلى أنها تخضع حاليا للعزل المنزلى وتتبع البروتوكول العلاجي منذ ظهور الأعراض عليها، مطالبة الجميع بالدعاء لها من أجل الشفاء العاجل. 

ابنة الفنان نجاح الموجي
أكدت المذيعة آيتن الموجي، ابنة الفنان نجاح الموجي، إصابة شقيقتها وزوجها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت آيتن: "ربنا يشفي جوز أختي محجوز في المستشفى وتعبان كورونا، وأختي معزولة في البيت عيانة برضو.. ربنا يشفيهم شفاء لا سقم بعده ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب".

أحمد مكى 
أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.

وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.
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