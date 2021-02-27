زوجته لحقت به بعد 13 عاما.. من هو صوفي أبو طالب أول رئيس مؤقت لمصر





صوفي أبو طالب تُوفي في 21 فبراير من عام 2008 بعد مسيرة سياسية كبيرة تُوجت بـ 8 أيام برزت خلالها قيمته في تاريخ التحول السياسي في مصر حيث شغل منصب الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية بعد اغتيال الررئيس محمد أنور السادات، وتولي الرئيس محمد حسني مبارك حكم البلاد عام 1981.





مسيرة علمية





ليس هناك شرف سياسي ومكانة عُليا أكبر من تولي منصب رئاسة الجمهورية، لكن مسيرة صوفي أبو طالب قبل أن يصل إلى هذه المكانة كانت دسمة إلى الحد الذي منحه تلك المكانة الرفيعة.





اهتم صوفي أبو طالب بتعليمه الاكاديمي عقب حصوله على دبلوم القانون من القاهرة حيث أكمل دراساته في جامعة باريس وحصل من خلالها على الدكتوراة، ونال جائزة أفضل رسالة دكتوراه من نفس الجامعة قبل أن يبحث عن مزيد من العلم في روما ليحصل من جامعتها على دبلومة قوانين البحر المتوسط".





تولى صوفي أبو طالب منصب رئيس جامعة القاهرة عام 1975 وكانت له مساهمة بارزة في إنشاء قسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.





تاريخ سياسي حافل





في عام 1976 اُنتخب صوفي ابو طالب نائبا بالبرلمان المصري عن دائرة طامية بالفيوم، حيث عُرف بين الأهالي بالسمعة الطيبة والنبوغ وتعدد العلاقات الرفيعة التي أكسبته ثقة وأصوات أهالي دائرته.





وفي تلك الفترة تولى صوفي أبو طالب رئاسة لجنة التعليم قبل أن يتولى رئاسة مجلس الشعب مع لجنة التعليم، حيث عاصرت فترة توليه رئاسة البرلمان اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، فتولى مقاليد الحكم مؤقتا وفقا للدستور المصري.





شغل صوفي أبو طالب المنصب لمدة 8 أيام كأول رئيس مصري بالتأقيت وفقا لما نص عليه دستور 71، قبل أن يستفتي المصريون على تولي نائب الرئيس في ذلك الوقت محمد حسني مبارك.





وفاة زوجته اليوم





بعد 13 عام من وفاة صوفي أبو طالب، توفيت اليوم زوجته السيدة وفية احمد العطيفي عن عمر يناهز ال 80 عاما، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم ، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم ، ويدفن جثمان الفقيدة الى مثواها الاخير بمقابر العائلة.

خبر وفاة السيدة وفية أحمد العطيفي اليوم، فتح مجالا لمراجعة التاريخ والقراءة في سيرة زوجها الراحل السياسي والأكاديمي، صوفي أبو طالب الذي تولى مهام رئاسة الجمهورية قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.