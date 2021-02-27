موسيماني يطمئن على مصابي الفريق في جلسة مع طبيب الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذي اقيم اليوم على ملعب التتش.‏





واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجي لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏





كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر في حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب ‏للمشاركة في المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.‏



