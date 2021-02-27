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رياضة

موسيماني يطمئن على مصابي الفريق في جلسة مع طبيب الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:39 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم ابو علم
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذي اقيم اليوم على ملعب التتش.‏

واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجي لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏

كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر في حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب ‏للمشاركة في المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر ‏لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏
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