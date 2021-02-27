وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي في الأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم ، السبت ، أعمال تطوير المرسى السياحي لوزارة السياحة والآثار بالأقصر، بمرافقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والسيد محمود حساني مدير مكتب الوزارة بالأقصر، وذلك على هامش زيارته لمحافظتي الأقصر وسوهاج على مدار اليومين الماضيين.





وتم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسي ، وجار حاليًا استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي.





وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة القادمة.





وخلال الجولة أكد الوزير على أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين،وإضافة كافة الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة.





وأوضحت سامية سامي الوكيل الدائم للوزارة أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالي 1200 متر ، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل 200 متر، ويبلغ طول المرحلة الاولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750م وجار الإنتهاء من تطويرها.



