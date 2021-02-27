ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي في الأقصر

السبت 27/فبراير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم ، السبت ، أعمال تطوير المرسى السياحي لوزارة السياحة والآثار بالأقصر، بمرافقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد محمود حساني مدير مكتب الوزارة بالأقصر، وذلك على هامش زيارته  لمحافظتي الأقصر وسوهاج على مدار اليومين الماضيين.

وتم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسي ، وجار حاليًا استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلال الجولة أكد الوزير على أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين،وإضافة كافة الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة. 

وأوضحت سامية سامي الوكيل الدائم للوزارة أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالي 1200 متر ، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل 200 متر، ويبلغ طول المرحلة الاولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750م وجار الإنتهاء من تطويرها.

ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع، كما يشمل أيضًا تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجوده بالمرسي لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها، هذا فضلًا عما تضمنته أعمال التطوير من رفع كفاءة السلالم والمنازل لتسهيل الوصول الى الفنادق العائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ومتطلبات الحماية المدنية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو