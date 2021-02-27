صحة الغربية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا

أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة ، غدا الاحد، 28 فبراير ، ولمدة 4 أيام.





اقرأ ايضا:





كما تم عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المديرية والادارات الصحية وتم تنفيذ خطط التدريب على جميع اعمال الحملة للفرق العاملة كما تم تنفيذ خطة لتحريك المجتمع لتوعية المواطنين بمشاركة بعض جهات المجتمع المدنى، وتوفير المستلزمات اللازمة للتطعيم وذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية من توفير ماسكات وكحول لتطهير الايدى للفريق القائم بالتطعيم.



