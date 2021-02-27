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محافظات

صحة الغربية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا

السبت 27/فبراير/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، غدا الاحد، 28 فبراير، ولمدة 4 أيام.

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كما تم عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المديرية والادارات الصحية وتم تنفيذ خطط التدريب على جميع اعمال الحملة للفرق العاملة كما تم تنفيذ خطة لتحريك المجتمع  لتوعية المواطنين بمشاركة بعض جهات المجتمع المدنى، وتوفير المستلزمات اللازمة للتطعيم وذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية من توفير ماسكات وكحول لتطهير الايدى للفريق القائم بالتطعيم. 

وصرحت الدكتورة امانى الحبشى مدير ادارة الامراض المعدية بأنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سيتم تطعيم ما يقرب من 721160 طفلا فى الفئة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.
صحة الغربية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا
صحة الغربية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا
صحة الغربية: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا
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