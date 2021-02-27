ضبط 72 كيلو لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بأسيوط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حملة لضبط الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، بنطاق المحافظة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وضبط المخالفين.





وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفات، وضبط 10 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، وصالحة للإستخدام، وضبط 19 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، وغير صالحة للإستخدام الأدمي، وضبط 29 كيلو منتجات دواجن غير صالحة للإستخدام، وضبط 14 كيلو لحوم مفرومة وكبدة مستوردة مستورده غير صالحة للإستخدام الأدمي.



