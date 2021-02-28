حكم التصدق من فوائد البنوك.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سائل" قال فيه: ما حكم فوائد دفتر التوفير في البريد، خاصة وأنه يخرج الفوائد كصدقة".
وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك، مشيرا إلى أن من يخرج هذه الفوائد كصدقة جائز شرعا ولا شيء في ذلك.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
وأوضح «عطية» في تصريح له في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا
تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.
هل فوائد وأرباح شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال.
وأوضح «شلبي»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل فوائد شهادات البنوك حلال؟»، أنه يحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
وأضاف أنه كما يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، فله أن يأخذ العائد، والانتفاع بأرباحها وريعها، حيث إن العائد والأرباح والفوائد حلال على ما اختارته دار الإفتاء المصرية للفتوى في هذه المسألة، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
التصدق بالطعام
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن إخراج الطعام في ذكرى وفاة المتوفى من الأمور الحسنة التى يفعلها الإنسان لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.
وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل إخراج الطعام في ذكرى الوفاة بدعة؟"، إن إخراج الطعام للغير فى ذكرى وفاة المتوفى من جملة المأمور به شرعًا ولكن ننصح هؤلاء بأن لا يجددوا الأحزان بل يكون القصد من إخراج الطعام لهؤلاء الفقراء إنما هو إيصال ثواب العمل الصالح للمتوفى، وهذه من الأمور الحسنة ولا بدعة فيها.
حُكم التصدق على الأخت المُطلقة
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.
وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.
وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».
وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك، مشيرا إلى أن من يخرج هذه الفوائد كصدقة جائز شرعا ولا شيء في ذلك.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
وأوضح «عطية» في تصريح له في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا
تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.
هل فوائد وأرباح شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال.
وأوضح «شلبي»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل فوائد شهادات البنوك حلال؟»، أنه يحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
وأضاف أنه كما يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، فله أن يأخذ العائد، والانتفاع بأرباحها وريعها، حيث إن العائد والأرباح والفوائد حلال على ما اختارته دار الإفتاء المصرية للفتوى في هذه المسألة، منوهًا بأن فوائد البنوك حلال.
التصدق بالطعام
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن إخراج الطعام في ذكرى وفاة المتوفى من الأمور الحسنة التى يفعلها الإنسان لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.
وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل إخراج الطعام في ذكرى الوفاة بدعة؟"، إن إخراج الطعام للغير فى ذكرى وفاة المتوفى من جملة المأمور به شرعًا ولكن ننصح هؤلاء بأن لا يجددوا الأحزان بل يكون القصد من إخراج الطعام لهؤلاء الفقراء إنما هو إيصال ثواب العمل الصالح للمتوفى، وهذه من الأمور الحسنة ولا بدعة فيها.
حُكم التصدق على الأخت المُطلقة
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.
وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.
وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».