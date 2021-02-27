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سيارات

لمحبيها في السعودية.. أفضل 5 سيارات سيدان 2021 بالممكلة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:01 م
سيارات سيدان 2021
سيارات سيدان 2021
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أماني نوار
من المعروف أن السيارات السيدان تجمع بين التصميم الجذاب والعصري ، والعملي في الاداء ، بالإضافة إلى كونها سيارات اقتصادية في البنزين عن السيارات الكهربائية ، وهذا ما يجعل من يقيم في السعودية يبحث عن السيارات السيدان ، وفي هذا التقرير نقدم أفضل 5 سيارات سيدان لعام 2021 في السعودية يمكنك شراؤها.

 مازدا 3
مازدا 3 سيدان 2020 الجديدة كلياً - سيارة متكاملة للعائلة العصرية - موقع ويلز
تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة  110 حصان و 146 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة  110 حصان و 146 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.


تويوتا كورولا 2021

أسعار ومواصفات سيارات تويوتا كورولا 2021 | الشرقية تودايتستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة، ويوجد بها العديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.


هيونداي سوناتا 2021
هيونداي سوناتا 2021 - تحديثات اضافية على السيدان كوبيه الكورية الجميلة والعصرية - موقع ويلز
السيارة تتمتع بمحرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي.

فولكس فاجن جيتا
فولكس فاجن جيتا 2019 . . تسعى وراء المنافسين بتصميم أكثر إثارة - Motors Plus
تتمتع بتصميم رياضي جذاب كما أنها من أفضل السيارات الرياضية ،السيارة مزودة بمحرك رباعي 4 سلندار 1400 س سي، ليولد قوة 150 حصانا، مع عزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات، وتعتمد على منظومة جر أمامي.

هوندا سيفيك 2021
StriveME - هوندا سيفيك 2021: مميزات ومواصفات وأسعار السيدان اليابانية
تجمع هوندا سيفيك  بين التصميم الرياضي المعروف والانسيابية على الطريق ،تعتمد السيارة على قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.
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