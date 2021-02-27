لمحبيها في السعودية.. أفضل 5 سيارات سيدان 2021 بالممكلة

مازدا 3



تويوتا كورولا 2021



تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة، ويوجد بها العديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.





هيونداي سوناتا 2021



السيارة تتمتع بمحرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي.



فولكس فاجن جيتا

تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة، ويوجد بها العديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.السيارة تتمتع بمحرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي.





هوندا سيفيك 2021

تتمتع بتصميم رياضي جذاب كما أنها من أفضل السيارات الرياضية ،السيارة مزودة بمحرك رباعي 4 سلندار 1400 س سي، ليولد قوة 150 حصانا، مع عزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات، وتعتمد على منظومة جر أمامي.

تجمع هوندا سيفيك بين التصميم الرياضي المعروف والانسيابية على الطريق ،تعتمد السيارة على قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

