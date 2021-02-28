تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كسكسي بالحوت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الكسكسي.
مقادير كسكسي بالحوت
كيلو جمبري وسط مقشر.
نصف كيلو جمبري وسط بالقشر.
نصف كيلو كاليماري حلقات.
كيلو ونص كسكسي مستوي.
بصلة ونصف مفرومة.
فلفل ألوان مفروم.
2 حبة طماطم مكعبات مقشرة.
ملح فلفل أسود.
نصف ملعقة صغيرة شطة ناعمة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة كبيرة هريسة شطة.
4 فص ثوم.
زيت نباتي.
زيت زيتون.
5 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة.
2 ورقة لورا.
زعتر طازج.
حزمة بقدونس وكزبرة خضراء.
ماء مغلي.
كوب فلفل ألوان شرائح مشوح.
طريقة تحضير كسكسي بالحوت.
* يشوح البصل والطماطم في الزيت والسمنة.
* تضاف الكزبرة والبقدونس والثوم الصحيح والمفروم وورق اللورا.
* يضاف الفلفل الألوان والخل ويقلب كل الخليط.
* تضاف الكزبرة والبقدونس المفروم وهريسة الشطة والبابريكا والشطة والملح حسب الرغبة والفلفل الأسود.
* يضاف الماء المغلي ويترك الخليط على النار حتى النضج.
* يقدم الكسكسي مع خليط السمك والصوص.