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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تصدر بيانًا شديد اللهجة بعد الهجوم الحوثي على الرياض

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا ندد فيه بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن العثيمين في بيان اليوم الأحد: "ندين بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا قبل الوصول إلى أهدافها".

وأشاد العثيمين بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف "جرائم الحرب" التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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