أخبار التكنولوجيا.. 5 معلومات لا تعرفها عن لعبة ببجي الجديدة PUBG: New State.. وهاتف هواوي Mate X2 يقدم ميزة منافسة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
بدأت شركة Krafton، التي تمتلك لعبة القتال الشهيرة ببجي PUBG، في تلقي طلبات التسجيل المسبقة من متجر جوجل بلاي، لأحدث ألعاب Battle Royale، والتي تصدرت مؤشرات بحث جوجل بعد الإعلان عنها تحت عنوان New State.
أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب، طريقة اتصال هاتف Huawei Mate X2، القابل للطي، الذي أعلنت عنه رائدة صناعة الهواتف الذكية "هواوي"، خلال الأيام الماضية، بجهاز الكمبيوتر المحمول التابع للشركة الصينية Huawei Matebook.
يستمر تطبيق واتساب WhatsApp، في تنفيذ سياسة خصوصيته المحدثة، والتي يجبر من خلالها أكثر من ملياري مستخدم، للموافقة على الشروط وأحكام الخدمة الجديدة لمشاركة بياناتهم مع موقع "فيسبوك"، وذلك على الرغم من موجة الغضب الكبيرة التي أثارها الإعلان عن السياسة الجديدة.
تستعد شركة نوبيا Nubia، لإطلاق سلسلة الهواتف المخصصة للألعاب Red Magic 6، وقد كشفت صور كلا الهاتفان ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA عن بعض الميزات الرئيسية للجهازين، ولكن لا توجد معلومات رسمية حول التشكيلة القادمة حتى الآن.
كشفت شركة تويتر Twitter، عن ميزتين جديدتين قادمتين لمنصتها، الأولى هي أول ميزة مميزة للشركة تسمى Super Follows، والأخرى هي ميزة المجتمعات.
يبحث دومًا عشاق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم عن إقتناء أى من إصداراته المميزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث تجربة المشاهدة المميزة بالإضافة للتصميم الأنيق و بالطبع الأداء المميز، بينما هناك مشكلة واحدة فقط و هي ارتفاع أسعار منتجات أبل، مع هذا العرض يمكنك شراء نسخة مجددة من iPhone 7 plus بأقل سعر ممكن.
تستعد منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم "فيسبوك" لسداد غرامة عملاقة بقيمة 650 مليون دولار، بعدما وافقت محكمة كاليفورنيا الأمريكية على العرض المدقم من "فيسبوك" لتسوية دعوى جماعية بسبب إستخدمها لتقنية التعرف على الوجه Face id.