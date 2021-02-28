أخبار التكنولوجيا.. 5 معلومات لا تعرفها عن لعبة ببجي الجديدة PUBG: New State.. وهاتف هواوي Mate X2 يقدم ميزة منافسة

تستعد شركة نوبيا Nubia، لإطلاق سلسلة الهواتف المخصصة للألعاب Red Magic 6، وقد كشفت صور كلا الهاتفان ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA عن بعض الميزات الرئيسية للجهازين، ولكن لا توجد معلومات رسمية حول التشكيلة القادمة حتى الآن.



