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أخبار العالم

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:15 ص
الأرصاد في السعودية
الأرصاد في السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأحد.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة خيبر، ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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