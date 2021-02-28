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أخبار العالم

ابتداء من مطلع مارس.. إحالة القضايا للمحاكم إلكترونيًا في عمان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:38 ص
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي
دشن الادعاء العام في عمان برنامج الربط الإلكتروني مع المحاكم لإحالة القضايا إلى المحاكم إلكترونيًا ابتداءً من أول مارس ٢٠٢١م، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

وكانت وقعت فى وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة العمانية، برنامج تعاون لتعزيز التعاون والتكامل لمواءمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة.

يأتي توقيع هذا البرنامج استكمالًا للجهود الكبيرة لربط سوق العمل وتشغيل الشباب  مع التخصصات التي تطرحها الوزارة والتدريب المهني والكفاءات والقدرات والبحث العلمي والابتكار. ولا شك أن هذه المبادرة الجديدة ستؤطر العلاقة بين التعليم والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وستكون هناك خطوات أخرى مماثلة مع الشركات الحكومية.

وتعتبر هذه المبادرة لبنة أساسية في دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والتركيز على مخرجات التعليم مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتدريب في بعض المهن التي تتطلّبها المشاريع القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبموجب هذه المبادرة، ستوفر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وحاجة سوق العمل والتحديات التي يواجهها وخططه المستقبلية للنمو، والأعداد المتوقعة للتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تتولى الهيئة توفير فرص التدريب لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة الكليات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، ويتم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة في وضع إطار تنظيمي لتوفير هذه الفرص وكيفية توزيعها بين الطلاب.
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