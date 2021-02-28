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برلمان

جبالي ردا على تصريحات تامر أمين: نحترم إخواننا فى الصعيد.. ولا يجوز التعرض لأزمة مطروحة أمام القضاء

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يؤكد احترامه الكامل لإخواننا في ريف وصعيد مصر، فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي تنفرد به مصر وسط العالم.


جاء ذلك في تعقيبه على ما بدر من إساءة من الإعلامي تامر أمين لأهالي الصعيد، مؤكدا أنه لن يعرض البيانات العاجلة المقدمة في هذا الشأن بسبب نظر الأمر أمام سلطة القضاء.


وأوضح أنه من هذا المنطلق ومن مبدأ الفصل بين السلطات، فإن المجلس لا يجوز له التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء، وهي سلطة مثل السلطة التشريعية، مما أثار حفيظة بعض النواب الراغبين في عرض بياناتهم العاجلة.


وعقب جبالي قائلا: "أعلم مدى الأثر الذي تركه هذا الموضوع في قلوبنا جميعا، ولكن الموضوع مطروح أمام القضاء ولا يجب التدخل من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية".
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