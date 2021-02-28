ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أزمة جديدة تواجه الصحفيين.. مجلس الدولة يرفض الإشراف على الانتخابات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفي  خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة مازالت مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وأن تعقد فى الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق ٥ مارس.

وقال خالد ميرى في تصريح لـ "صدى البلد " إن مجلس الدولة أرسل خطابا اليوم ردا على طلب النقابة برفض الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين . 

وأكد رئيس لجنة الانتخابات ان مجلس النقابة سيبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح علي عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح علي منصب النقيب، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح لعضوية المجلس أيضًا.

وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. مجلس الصحفيين يجتمع لمناقشة مصير عقد الجمعية العمومية

«العربية للإعلام وحقوق الإنسان» تعلن متابعة انتخابات نقابة الصحفيين

بعد رفض الصحة إقامتها للمرة الثانية .. الصحفيين تنتظر فتوى مجلس الدولة .. غدا

بعد فتوى مجلس الدولة .. الصحفيين مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية

بعد فتوى مجلس الدولة.. دعوى جديدة لوقف انتخابات الصحفيين

بدء جلسة دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

ترشيحاتنا

مقولة «عليا الطلاق» تحسب طلقة أم يلزم الزوج كفارة؟ الإفتاء ترد

شوبير يوجه رسالة لـ أحمد ياسر ريان بعد إجرائه عملية جراحية بيده

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

100 ألف جنيه رسوم الترخيص.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم

المدمرة الإسرائيلية "هيليوس راي" ترسو في موانئ دبي

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فولكس فاجن تكشف موعد طرح الميني فان Buzz الكهربائية ذاتية القيادة

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة