علاء عابد يطالب بتوحيد المفاهيم الخاصة لإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الدولة

وجّه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة والاستفسارات لمسئولى وزارة الإسكان، منها ما يتعلق بخطة الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له بشأن إنشاء وصيانة الطرق التابعة له، وكذلك مدى التنسيق بين وزارتى الإسكان والنقل، قبل التخطيط لمشروعات الطرق، بهدف التنسيق المسبق قبل إنشاء أي طريق ليتوافق مع الشبكة القومية للطرق.

وطالب "عابد"، بضرورة توحيد المفاهيم الخاصة لإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الدولة، للحفاظ عليها وضمان جودتها.





كما تطرق إلى مبادرة حياة كريمة، ودور وزارة الإسكان فيها على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة بيان وزير الإسكان الذى سبق وألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، حول موقف تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزى للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية.