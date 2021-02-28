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برلمان

بيان برلماني عاجل لـ "التعليم" لتوضيح سبب انقطاع خدمة الإنترنت وسقوط السيستم في امتحانات الثانوية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ببيان إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انقطاع خدمة الإنترنت وسقوط السيستم في امتحانات الثانوية العامة، أمس السبت.

وأضاف "منصور" في بيانه ، اليوم الأحد، أن سقوط السيستم أدى الى عدم تأدية الالاف من الطلاب للامتحان، مطالبًا بضرورة إيجاد اليات لمنع تكرارها مستقبلًا.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمعرفة اليات حصر النسب التي تعلنها الوزارة عن الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أكد أمس السبت، أن سبب تعطل السيستم أثناء امتحانات الصف الاول الثانوي، هو عطل في تصميم الشبكة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة.

وقال وزير التعليم، في تصريحات له ، إن امتحان الترم الأول هو امتحان نجاح وسقوط وهدفه التدريب على الامتحانات القادمة، مضيفًا أن عدد حضور الطلاب في اليوم الأول من امتحانات أولي ثانوي بلغ 620 الف طالب ، نجح منهم 552 الف طالب في امتحان اللغة العربية، ومن لم يستطع الدخول على المنصة الالكترونية من إجمالي الحضور لا يتجاوز الـ 9%.
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