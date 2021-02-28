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تعليم

بالصور.. انعقاد مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمى

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:05 م
جانب من الانعقاد
جانب من الانعقاد
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احمد علي
عقد مجلس جامعة طنطا اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد.

أقرا ايضا:

في بداية الاجتماع أشاد الدكتور محمود ذكى بالدور الذى تقوم به المحافظة لدعم الجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة متمنيًا له التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

من جانبه، وجه محافظ الغربية الدعوة لمجلس الجامعة لزيارة مسار العائلة المقدسة بمدينه سمنود، والذى وضع محافظة الغربية على خريطة السياحة العالمية، وكذلك دعم الجامعة لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى تطوير قرى الريف المصرى، وكذلك مشاركة الجامعة فى إطلاق قوافل توعوية لكافة المشروعات والإنجازات التى تتم على أرض محافظة الغربية.
بالصور.. انعقاد مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمى
بالصور.. انعقاد مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمى
بالصور.. انعقاد مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمى
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