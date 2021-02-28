بالصور.. انعقاد مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمى

عقد مجلس جامعة طنطا اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد.





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في بداية الاجتماع أشاد الدكتور محمود ذكى بالدور الذى تقوم به المحافظة لدعم الجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة متمنيًا له التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.



