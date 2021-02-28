آخر وقت لصلاة المغرب .. رسول الله كان يصليها في هذه الساعة



فضل صلاة المغرب

- من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

- سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب .

- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

- طيب النفس وصفائها.

. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

- والدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.



