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رياضة

غيابات بالجملة.. 20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الجونة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:07 م
أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لسموحة
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حسام الحارتيغيابات
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من غيابات بالجملة قبل السفر للغردقة استعدادا لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، أزمة كبيرة عند اختيار التشكيل الأساسي لفريقه خلال استعدادا لمواجهة الجونة  بسبب غياب 6 لاعبين عن المباراة لظروف الإصابات والإيقاف.


 ويفتقد سموحة كلا من محمود عزت ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم ثلاثى خط الدفاع، بالإضافة إلى الثنائى أحمد جمال ومحمود حليمو لاعبي الوسط بالإضافة إلى هداف الفريق حسام حسن.


وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة الجونة، مشيرا إلي ضرورة تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط  لاقتحام المربع الذهبى .
ووقع اختيار أحمد سامي على 20 لاعبا وهم :
حراسة المرمي :الهاني سليمان- عمر صلاح

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح و محمود البدرى و محمود معاذ وأطهر الطاهر ومحمد الترهونى و محمد شكرى
 
 خط الوسط : أحمد حمص و محمد ليلة و شريف رضا و محمد كناريا و إسلام جمال و مصطفى فتحى و رفيق كابو و عبد الكبير الوادى 
 
خط الهجوم :  ديريك نسينامبى و احمد عبد القادر و عرفه السيد و محمد رز
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