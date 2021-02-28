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الحكومة تكشف تفاصيل مدة مهلة التسجيل بالشهر العقاري لنهاية العام

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:42 م
نادر سعد
نادر سعد
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حمزة شعيب
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار مد مهلة التسجيل بالشهر العقاري لنهاية العام.

قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحكومة إستمعت لطلبات المواطنين وإستجابت لهم وسنصل إلي مشروع قانون يراعي مصلحة المواطنين".

وأردف:" سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا لن يتم ربط التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري.

وأوضح:"سيكون في التعديلات الجديدة فصل بين تسجيل العقارات بالشهر العقاري وتوصيل المرافق".

وأكمل:" سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق، موضحا أن ربط التسجيل بالمرافق له علاقة بالقانون القديم وبنقل الملكية.

وعن التسهيلات المقدمة للمواطنين، أكد متحدث الحكومة:" وزير العدل أكد أن ما يتردد حول قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة، ولن تصل لقيمة 8% و 10% كما أشيع".

وأوضح:" أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي وأوهموا المواطنين بها.

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