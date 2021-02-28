الحكومة تكشف تفاصيل مدة مهلة التسجيل بالشهر العقاري لنهاية العام

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار مد مهلة التسجيل بالشهر العقاري لنهاية العام.





قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحكومة إستمعت لطلبات المواطنين وإستجابت لهم وسنصل إلي مشروع قانون يراعي مصلحة المواطنين".





وأردف:" سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا لن يتم ربط التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري.





وأوضح:"سيكون في التعديلات الجديدة فصل بين تسجيل العقارات بالشهر العقاري وتوصيل المرافق".





وأكمل:" سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق، موضحا أن ربط التسجيل بالمرافق له علاقة بالقانون القديم وبنقل الملكية.





وعن التسهيلات المقدمة للمواطنين، أكد متحدث الحكومة:" وزير العدل أكد أن ما يتردد حول قيم رسوم التسجيل مبالغ فيها وغير صحيحة، ولن تصل لقيمة 8% و 10% كما أشيع".





وأوضح:" أعداء الوطن دمجوا بين رسوم التراضي ورسوم التقاضي وأوهموا المواطنين بها.



