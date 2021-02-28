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فن

من داخل صدى البلد.. صدمة محمود عبد المغني لحظة خبر وفاة يوسف شعبان .. شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:35 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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خالد صواف - عدسة/ عز حسين - نور المصري
نزل نبا وفاة الفنان الراحل يوسف شعبان على الممثل محمود عبد المغني كالصدمة، أثناء تواجدة بندوة في موقع صدى البلد، وأعرب مغنى عن بالغ حزنه لفقدان قيمة فنية كبيرة.

وأكد محمود عبد المغني أن للراحل عشرات الادوار الخالدة، وانه تعلم الوطنية من شخصية محسن ممتاز بمسلسسل رأفت الهجان.

يوسف شعبان من مواليد حي شبرا، وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

حالة الفنان يوسف شعبان لم تكن مستقرة، وكان يعاني الأمرين، بسبب الفشل الكلوي من جهة، حيث اعتاد على غسيل الكلى باستمرار، ومن جهة أخرى إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تسارع في دقات قلبه وارتفاع ضغطه.

وانتكست صحته بشكل لافت فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، ما زاد من قلقه، وعلى أثر ذلك تم عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى يعود معدل الضغط ونبض القلب إلى المستوى الطبيعى وهو ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعى وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى العجوزة، حيث استدعت حالته نقله إلى هناك وأُدخل مباشرة إلى الرعاية الفائقة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأوكسجين. 

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