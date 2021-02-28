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محافظات

إصابة وكيلة تضامن النواب بفيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:44 م
النائبة رضوى جعفر
النائبة رضوى جعفر عضو مجلس النواب
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انجي هيبة
أعلنت النائبة رضوى جعفر عضو مجلس النواب ووكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب إصابتها  بفيروس كورونا.

وخضعت النائبة لمسحة أمس السبت وظهرت نتيجتها إيجابية فيما تخضع النائبة للعزل المنزلي خلال الفترة الحالية.

ونشرت النائبة رضوى جعفر اليوم الأحد علي صفحتها علي فيس بوك "ربي اني مسني الضر وانت أرحم الراحمين" معتذرة عن استقبال المواطنين لمدة 10 أيام.

و أعلن النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية عن تعافيه من فيروس كورونا وخروجه لاستكمال العلاج في المنزل.
وقالت مصادر مقربة من النائب ان إصابته بفيروس كورونا، أثرت علي صحته خاصة لإصابته بمرض السكر مشيرة إلي انه النائب مازال في المنزل تحت إشراف طبي حتى الآن.

وجاءت إصابة النائب أحمد دندش عقب إصابة النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة غرب والذي عاد لممارسة نشاطه البرلماني قبل 15 يوم تقريبًا.

وأعلن طلبة ان إصابته جاءت بعد مخالطته للنائب حسام غالي، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا  وأعلن عن عزله منزليًا في القاهرة لحين تمام شفائه.

ودعا المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في جلسة اليوم الاحد أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جبالي "أعيد التنويه عليكم بشأن الإجراءات الاحترازية، عفاكم الله من شر هذا الوباء" منبهًا علي النواب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل القاعة الرئيسية للمجلس.

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