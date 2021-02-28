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فن

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:08 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني والزميل محمد نبيـل
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خالد صواف - عدسة/ عز حسين - نور المصري
حل النجم محمود عبد المغني ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن أخر أعماله الفنية، وخاصة نجاح مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام هنا الزاهد.

وتطرق محمود عبد المغني إلى مشاركته في فيلم "السرب" وما حققه الإعلان الترويجي له من نجاح وصدى في الشارع المصري، مشيرا إلى أنه فخور بتقديم هذه الملحمة على شاشة السينما.

وشدد محمود عبد المغني على اعجابه بصقور الجو في القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى تقديمهم تضحيات كبيرة من أجل حماية المجال الجوي المصري.

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور
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