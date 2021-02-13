الحب مش محتاج عيد ولا يوم في السنة.. رسالة من محمود عبد المغني لزوجته

وجه الفنان محمود عبد المغني رسالة لزوجته بمناسبة عيد الحب، حيث نشر صورة تجمعة بزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل إنستجرام.





وعلق على الصورة: "الحب مش محتاج عيد و لا يوم في السنة عشان نعبر عنه للناس اللي بنحبهم ، بس بما انه اتعمل فكل سنة و كل ثانية و انتي طيبة يا زوجتي و شريكتي و أم ولادي ربنا يديمك في حياتنا و يديم بيننا المودة".



