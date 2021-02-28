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فن

بهذه الكلمات .. سمية الخشاب تنعى يوسف شعبان .. شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران
نعت النجمة سمية الخشاب، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد متأثرًا بكورونا.


ونشرت سمية الخشاب صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمه الله ،ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته امييين ،كل العزاء والمواساه لاسرته وجمهوره الكبير".


رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 


يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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