أعراض تؤكد إصابتك بالضغط المنخفض

عادة ما يكون ضغط الدم من أول الأشياء التي يتم قياسها عندما ترى طبيبك العام. ليس فقط ارتفاع ضغط الدم ، ولكن أيضًا انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. كيف تتعرف على انخفاض ضغط الدم وما هي أسبابه؟

بادئ ذي بدء ، بالطبع ، من المهم معرفة شكل ضغط الدم الطبيعي. يعتمد ضغط الدم لديك ، من بين أمور أخرى ، على جنسك وعمرك. بشكل عام ، بالنسبة لضغط الدم الطبيعي ، لا يتجاوز الضغط الانبساطي 95 مم زئبق ولا يتجاوز الضغط الانقباضي 140 مم زئبق. ومع ذلك ، إذا كان كل من الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي أقل بكثير ، فقد يكون ضغط الدم لديك منخفضًا جدًا. بالنسبة للنساء ، يُترجم هذا إلى ضغط دم أقل من 100 فوق 60. وهذا أعلى قليلًا بالنسبة للرجال: 110 فوق 70.

بادئ ذي بدء ، بالطبع ، من المهم معرفة شكل ضغط الدم الطبيعي. يعتمد ضغط الدم لديك ، من بين أمور أخرى ، على جنسك وعمرك. بشكل عام ، بالنسبة لضغط الدم الطبيعي ، لا يتجاوز الضغط الانبساطي 95 مم زئبق ولا يتجاوز الضغط الانقباضي 140 مم زئبق. ومع ذلك ، إذا كان كل من الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي أقل بكثير ، فقد يكون ضغط الدم لديك منخفضًا جدًا. بالنسبة للنساء ، يُترجم هذا إلى ضغط دم أقل من 100 فوق 60. وهذا أعلى قليلًا بالنسبة للرجال: 110 فوق 70.

إذا لم تشعر بأي أعراض على الإطلاق ، فمن المحتمل أن يكون ضغط دمك طبيعيًا. حتى لو كانت قيمك منخفضة جدًا ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تواجه أي شكوى. هل تتعرف على أي من الأعراض التالية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون ضغط دمك منخفضًا جدًا.

إذا لم تشعر بأي أعراض على الإطلاق ، فمن المحتمل أن يكون ضغط دمك طبيعيًا. حتى لو كانت قيمك منخفضة جدًا ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تواجه أي شكوى. هل تتعرف على أي من الأعراض التالية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون ضغط دمك منخفضًا جدًا.

دوار ، خاصة بعد النهوض من الكرسي

عدم وضوح الرؤية أو رؤية البقع السوداء

إعياء

دوار

غثيان

إغماء

الأسباب المحتملة

في معظم الحالات ، يكون انخفاض ضغط الدم غير مريح ، ولكنه ليس علامة على وجود مرض كامن. يمكن أن تعاني النساء من انخفاض في ضغط الدم بسبب نزيف الحيض الغزير أو أثناء الحمل. إلى جانب ذلك ، يمكن لبعض الأدوية أن تخفض ضغط الدم (كأثر جانبي). إذا كنت تعاني من غثيان شديد وتقيأت ، فقد ينخفض ​​ضغط الدم أيضًا. أخيرًا ، يمكن أن يشير انخفاض ضغط الدم إلى فقدان الدم (الداخلي) أو العدوى أو فقر الدم أو خلل النظم. إذا واجهت أي أعراض ، فيرجى زيارة طبيبك لمعرفة السبب الأساسي.





العلاج والنصائح

يعتمد علاج انخفاض ضغط الدم كليًا على مسببه. في بعض الأحيان لا يمكن معرفة السبب ، مما يجعل العلاج مستحيلًا. إذا كان ضغط الدم منخفضًا جدًا ، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال ، قف دائمًا ببطء شديد بعد الاستلقاء أو الجلوس لفترة طويلة لمنع الدوخة وعدم وضوح الرؤية. من المهم أيضًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم شرب كمية كافية من الماء ، خاصة بعد المجهود أو في الطقس الدافئ. إذا كنت تأخذ حمامًا ساخنًا أو ساونا ، فكن حريصًا جدًا عند الاستيقاظ.



