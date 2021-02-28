ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض تؤكد إصابتك بالضغط المنخفض

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
عادة ما يكون ضغط الدم من أول الأشياء التي يتم قياسها عندما ترى طبيبك العام. ليس فقط ارتفاع ضغط الدم ، ولكن أيضًا انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. كيف تتعرف على انخفاض ضغط الدم وما هي أسبابه؟


القيم العادية
بادئ ذي بدء ، بالطبع ، من المهم معرفة شكل ضغط الدم الطبيعي. يعتمد ضغط الدم لديك ، من بين أمور أخرى ، على جنسك وعمرك. بشكل عام ، بالنسبة لضغط الدم الطبيعي ، لا يتجاوز الضغط الانبساطي 95 مم زئبق ولا يتجاوز الضغط الانقباضي 140 مم زئبق. ومع ذلك ، إذا كان كل من الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي أقل بكثير ، فقد يكون ضغط الدم لديك منخفضًا جدًا. بالنسبة للنساء ، يُترجم هذا إلى ضغط دم أقل من 100 فوق 60. وهذا أعلى قليلًا بالنسبة للرجال: 110 فوق 70.

 
أعراض انخفاض ضغط الدم
إذا لم تشعر بأي أعراض على الإطلاق ، فمن المحتمل أن يكون ضغط دمك طبيعيًا. حتى لو كانت قيمك منخفضة جدًا ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تواجه أي شكوى. هل تتعرف على أي من الأعراض التالية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون ضغط دمك منخفضًا جدًا.


دوار ، خاصة بعد النهوض من الكرسي
عدم وضوح الرؤية أو رؤية البقع السوداء
إعياء
دوار
غثيان
إغماء
الأسباب المحتملة
في معظم الحالات ، يكون انخفاض ضغط الدم غير مريح ، ولكنه ليس علامة على وجود مرض كامن. يمكن أن تعاني النساء من انخفاض في ضغط الدم بسبب نزيف الحيض الغزير أو أثناء الحمل. إلى جانب ذلك ، يمكن لبعض الأدوية أن تخفض ضغط الدم (كأثر جانبي). إذا كنت تعاني من غثيان شديد وتقيأت ، فقد ينخفض ​​ضغط الدم أيضًا. أخيرًا ، يمكن أن يشير انخفاض ضغط الدم إلى فقدان الدم (الداخلي) أو العدوى أو فقر الدم أو خلل النظم. إذا واجهت أي أعراض ، فيرجى زيارة طبيبك لمعرفة السبب الأساسي.

العلاج والنصائح
يعتمد علاج انخفاض ضغط الدم كليًا على مسببه. في بعض الأحيان لا يمكن معرفة السبب ، مما يجعل العلاج مستحيلًا. إذا كان ضغط الدم منخفضًا جدًا ، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال ، قف دائمًا ببطء شديد بعد الاستلقاء أو الجلوس لفترة طويلة لمنع الدوخة وعدم وضوح الرؤية. من المهم أيضًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم شرب كمية كافية من الماء ، خاصة بعد المجهود أو في الطقس الدافئ. إذا كنت تأخذ حمامًا ساخنًا أو ساونا ، فكن حريصًا جدًا عند الاستيقاظ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة